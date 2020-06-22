Войти | Зарегистрироваться
19:01

понедельник,
22 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Житомире УПЦ передала медикам оборудование на сумму более 90 тыс грн

22.06.2020 / 18:04
В Житомире УПЦ передала медикам оборудование на сумму более 90 тыс грн
Митрополит Никодим с медиками Источник: Центр информации УПЦ
Операционный монитор предназначен для контроля важных жизненных показателей пациента в реальном времени во время проведения хирургических операций

В Житомире 22 июня митрополит Никодим передал для нужд Второй городской больницы им. В. П. Павлусенко больницы медицинский прибор - монитор наблюдения за состоянием пациента EDAN iM70.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Житомирской епархии, монитор наблюдения стоимостью более 90 тыс грн был приобретен по инициативе митрополита Житомирского и Новоград-Волынского Никодима.

«Операционный монитор предназначен для контроля важных жизненных показателей пациента в реальном времени во время проведения хирургических операций. Прибор является многофункциональным и может работать в любое время суток и даже на вмонтированной аккумуляторной батарее в случае отключения электроэнергии», - сообщили в пресс-службе епархии.

Митрополит Никодим поздравил всех работников больницы с профессиональным праздником, отметил их мужество, выносливость и силу воли в нелегкое время борьбы против болезней, в том числе мировой пандемии.

Как сообщалось ранее, в День медика Украины, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви совершили молебны о здравии живых, а также панихиды по усопшим медицинским работникам. 

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.