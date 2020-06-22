В Житомире УПЦ передала медикам оборудование на сумму более 90 тыс грн

В Житомире 22 июня митрополит Никодим передал для нужд Второй городской больницы им. В. П. Павлусенко больницы медицинский прибор - монитор наблюдения за состоянием пациента EDAN iM70.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Житомирской епархии, монитор наблюдения стоимостью более 90 тыс грн был приобретен по инициативе митрополита Житомирского и Новоград-Волынского Никодима.

«Операционный монитор предназначен для контроля важных жизненных показателей пациента в реальном времени во время проведения хирургических операций. Прибор является многофункциональным и может работать в любое время суток и даже на вмонтированной аккумуляторной батарее в случае отключения электроэнергии», - сообщили в пресс-службе епархии.

Митрополит Никодим поздравил всех работников больницы с профессиональным праздником, отметил их мужество, выносливость и силу воли в нелегкое время борьбы против болезней, в том числе мировой пандемии.

Как сообщалось ранее, в День медика Украины, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви совершили молебны о здравии живых, а также панихиды по усопшим медицинским работникам.