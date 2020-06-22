Митрополит Антоний рассказал об одной из главных молитв верующих, которая защищает в сложных обстоятельствах

Одной из главных молитв верующих, защищающей в любых трудностях, является ангельская молитва, или Трисвятое: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В этой молитве нет конкретных просьб, но есть обращение сразу к трем Лицам Святой Троицы как к одному – непостижимое, прекрасное и величественное. И это удивительная особенность данной молитвы.

«Святый Боже» – выражение нашего поклонения Творцу как единому Богу, мы обращаемся так к первому Лицу Святой Троицы – Богу Отцу; «Святый Крепкий» – самый сильный, всемогущий – называем Бога Сына, победившего смерть; «Святый Бессмертный» – никогда не умирающий, вечный – величаем Бога Духа Святого, вдохнувшего жизнь во всякое живое существо, бесконечного нашего вдохновителя», - объяснил владыка.

Он подчеркнул, что молитва читается три раза в честь трёх Лиц Святой Троицы.

Христиане узнали об этой молитве и стали ее использовать спустя 400 лет после Рождества Христова, когда во время землетрясения в Константинополе невидимая сила подняла юношу на небо, где он услышал эту молитву как пение ангелов. Люди, которые все это видели и слышали, начали с трепетом повторять слова молитвы, добавив: «Помилуй нас». И землетрясение прекратилось.

По словам митрополита Антония, любая искренняя молитва доходит до Бога и призывает Его помощь, однако она может проявляться по-разному.

«Часто мы просим каких-то вещей, не будучи созревшими для них: кто-то хочет семью, не оценивая свои силы и свою меру готовности для этого, кто-то жаждет новой работы, так как на старой не ценят, но при этом человек не спешит трудиться и меняться, кто-то просит еще каких-то земных благ, не понимая, что они его испортят или раздавят своим грузом. Возможно, все просимое и произойдет в нашей жизни, но не сейчас, должен настать подходящий момент – готовность души к такому дару. И Господь Один ведает, когда наступит этот час. Он готовит нас к этому», - заключил владыка.

Он призвал помнить, что «Господу всегда виднее, что нам нужно и когда».