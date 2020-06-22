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Минздрав назвал ТОП-3 областей, где коронавирус распространяется быстрее всего

22.06.2020 / 09:01
Минздрав назвал ТОП-3 областей, где коронавирус распространяется быстрее всего
За сутки, 20 июня, больше всего новых заражений коронавирусом обнаружили на Львовщине, Ровенщине и Закарпатье.

Об этом шла речь на брифинге министра здравоохранения Максима Степанова в воскресенье, 21 июня.

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы во Львовской области - 101, Ровенской области - 96 и Закарпатской области - 80".

За сутки, 20 июня, в Украине обнаружили еще 735 больных с Covid-19, что значительно меньше показателей двух предыдущих дней.

Напомним, 20 июня в Украине обнаружили 735 больных с Covid-19, что значительно меньше показателей двух предыдущих дней.

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статистика, коронавирус, Минздрав
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