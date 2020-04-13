Минздрав подсчитал, сколько всего украинцев могут заразиться коронавирусом

С учетом количества населения Украины это может быть до 800 тысяч человек.

Об этом свидетельствует сообщение Минздрава в Телеграм

Дословно: "Сейчас Украина идет по сценарию, по которому в период вспышки коронавирусной болезни будет инфицировано не более 2% населения".

По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, этот оптимистический сценарий возможен благодаря принятым превентивным мерам. При 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут доставлены в отделение интенсивной терапии, считает чиновник.

Ляшко признал, что в случае, если будет 10% и более инфицированных, то возможен коллапс медицинской системы.

Однако пока ожидается существенный рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни. В ведомстве отмечают, что этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, поскольку отныне в Украине тестируют всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц.

В Минздраве отметили, если граждане будут придерживаться карантинных ограничений и оставаться дома, в том числе и на Пасху, не пойдут в церковь или в гости, Украине удастся существенно сдержать распространение коронавирусной болезни.

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