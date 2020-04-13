Войти | Зарегистрироваться
10:25

понедельник,
13 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Минздрав подсчитал, сколько всего украинцев могут заразиться коронавирусом

13.04.2020 / 09:06
Минздрав подсчитал, сколько всего украинцев могут заразиться коронавирусом
В Министерстве здравоохранения констатировали, что сейчас наше государство идет по сценарию, по которому коронавирусной болезнью будет инфицировано не более 2% граждан.

С учетом количества населения Украины это может быть до 800 тысяч человек.

Об этом свидетельствует сообщение Минздрава в Телеграм

Дословно: "Сейчас Украина идет по сценарию, по которому в период вспышки коронавирусной болезни будет инфицировано не более 2% населения".

По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, этот оптимистический сценарий возможен благодаря принятым превентивным мерам. При 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут доставлены в отделение интенсивной терапии, считает чиновник.

Ляшко признал, что в случае, если будет 10% и более инфицированных, то возможен коллапс медицинской системы.

Однако пока ожидается существенный рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни. В ведомстве отмечают, что этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, поскольку отныне в Украине тестируют всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц.

В Минздраве отметили, если граждане будут придерживаться карантинных ограничений и оставаться дома, в том числе и на Пасху, не пойдут в церковь или в гости, Украине удастся существенно сдержать распространение коронавирусной болезни.

Источник 

статистика, коронавирус, Минздрав
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 апреля
12 апреля
11 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.