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Зеленский уверен: Верховная Рада поддержит изменения в госбюджет

13.04.2020 / 10:18
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля поддержит предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины.

"Все эти решения (об изменениях в бюджет – ред.) являются важными и действительно доказывают философию нового правительства – это правительство для людей. Верю, что это будет поддержано украинским парламентом, который в понедельник, 13 апреля, рассмотрит изменения в государственный бюджет. Уверен, что все народные избранники станут на сторону украинских врачей, пенсионеров, предпринимателей и всех украинцев, которые оказались в тяжелой ситуации. Уверен, что всем депутатам небезразлично", - сказал он в видеообращении к украинцам в пятницу, 10 апреля.

Зеленский также подчеркнул, что ни одна гривня, заложенная на оборону Украины, не будет "срезана". "Все реформы Вооруженных сил, закупка современного вооружения, изготовление оборонной продукции – будут продолжены", - заявил он.

По его словам, приоритетом остается и проект "Большая стройка", который будет стимулировать развитие экономики и создаст в стране тысячи новых рабочих мест.

"Удалось сохранить часть важных расходов на развитие регионов, поддержку аграриев, культурный фонд, производство украинских фильмов и издательство книг, поддержку спортсменов, подготовку образовательных кадров и реформу "Новой украинской школы". Никаких сокращений не претерпят зарплаты учителям, стипендии студентам и расходы на научную деятельность", - отметил он.

Президент указал, что некоторые расходы, к сожалению, действительно сокращаются, но только временно, и обязательно будут возвращены после преодоления коронавируса.

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госбюджет, ВР, Зеленский
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