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В Украине за сутки 266 новых случаев Covid-19, 10 заболевших умерли, 10 выздоровели

13.04.2020 / 11:20
2 тысячи 777 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9:00 12 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 89, а скончавшихся – 83.

 Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 11 апреля получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в воскресенье, 12 апреля, утром.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине было 2 тыс 511 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (79) превысило количество летальных случаев (73). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 10, количество случаев выздоровление - также на 10.

Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:

В Винницкой области - 174 случая (8 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 23 новых случая и один человек выздоровел;

Волынская область - 71 случай заболевания (2 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 19 новых случаев;

Днепропетровская область - 58 случаев (5 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 3 новых случая;

Донецкая область - 11 случаев (1 выздоровел), за минувшие сутки новых случаев нет;

Житомирская область - 74 случая, за минувшие сутки новых случаев нет;

Закарпатская область - 82 случая (3 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 22 новых случая;

Запорожская область - 83 случая заболевания (10 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 19 новых случаев и два человека выздоровели;

Ивано-Франковская область - 291 случай (12 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 17 новых случаев;

г.Киев - 416 случаев, в том числе за минувшие сутки 20 новых случаев;

Киевская область - 159 случаев (9 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 10 новых случаев;

Кировоградская область - 118 случаев, в том числе за минувшие сутки 12 новых случаев;

Львовская область - 111 случаев (6 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 15 новых случаев и один человек выздоровел;

Луганская область - 3 случая заболевания, за минувшие сутки новых случаев нет;

Николаевская область - 2 случая, оба новые;

Одесская область - 63 случая, в том числе за минувшие сутки 12 новых случаев;

Полтавская область - 25 случаев, в том числе за минувшие сутки 1 новый;

Ровенская область - 119 случаев (3 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 16 новых случаев;

Сумская область - 73 случая (2 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 4 новых случая и один человек выздоровел;

Тернопольская область - 243 случая заболевания (3 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 35 новых случаев и два человека выздоровели;

Харьковская область - 11 случаев заболевания, в том числе за минувшие сутки 3 новых случая;

Херсонская область - 31 случай, в том числе за минувшие сутки 3 новых случая;

Хмельницкая область - 19 случаев (3 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 1 новый случай заболевания и три - выздоровления;

Черкасская область - 99 случаев заболевания (1 выздоровел), в том числе за минувшие сутки 6 новых случаев заболевания;

Черновицкая область - 432 случая (21 выздоровел), в том числе за минувшие сутки 23 новых случая;

Черниговская область - 9 случаев, за минувшие сутки новых случаев нет.

На амбулаторном лечении по состоянию на утро воскресенья находятся 1504 пациента. Всего госпитализированы 1100 человек, из них 48 дети.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 83 человека, из них 40 мужчин и 43 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85,5%). При этом 89 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследовано 30 тысяч 314 образцов методом ПЦР (лабораторная диагностика).

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статистика, коронавирус
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