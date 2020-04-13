Войти | Зарегистрироваться
13:28

понедельник,
13 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

"В мае Украина должна идти на работу" - Шмыгаль готовится к выходу из карантина

13.04.2020 / 12:12
Правительство вместе с аналитиками работает над стратегией выхода Украины из карантина. Для этого создали Совет по вопросам экономического развития.

Об этом свидетельствует сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованное на его телеграмм-канале

Прямая речь: "В мае Украина должна идти на работу. В каких условиях, в каких новых социальных стандартах, в каких временных рамках - это те вопросы, над которыми Правительство работает вместе с аналитиками".

По его словам, Кабмин создал Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли "лучшие ученые и экономисты с мировыми именами".

Он отметил, что сейчас Совет разрабатывает стратегию выхода из карантина, которая будет презентована на следующей неделе.

Напомним: 8 апреля Шмыгаль заявил, что говорить об ослаблении карантинных мероприятий в Украине можно будет только в мае, и то, если будет снижаться заболеваемость COVID-19, а до того времени карантин продлят.

Источник 

коронавирус, карантин, Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 апреля
12 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.