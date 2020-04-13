"В мае Украина должна идти на работу" - Шмыгаль готовится к выходу из карантина

Об этом свидетельствует сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованное на его телеграмм-канале

Прямая речь: "В мае Украина должна идти на работу. В каких условиях, в каких новых социальных стандартах, в каких временных рамках - это те вопросы, над которыми Правительство работает вместе с аналитиками".

По его словам, Кабмин создал Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли "лучшие ученые и экономисты с мировыми именами".

Он отметил, что сейчас Совет разрабатывает стратегию выхода из карантина, которая будет презентована на следующей неделе.

Напомним: 8 апреля Шмыгаль заявил, что говорить об ослаблении карантинных мероприятий в Украине можно будет только в мае, и то, если будет снижаться заболеваемость COVID-19, а до того времени карантин продлят.

Источник