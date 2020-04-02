Зеленский ожидает, что Рада в ближайшие дни проголосует за изменения в госбюджет Украины

В частности, которые направлены на поддержку украинцев в период карантина.

"Все эти инициативы требуют принятия изменений в государственный бюджет Украины. Я уверен, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения и не заберут у людей такую важную поддержку", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду, 1 апреля, вечером.

Зеленский отметил, что в среду на заседании правительства было принято несколько важных решений.

"Спасибо за поддержку инициативы о ежемесячной доплате в размере 500 грн людям старше 80 лет. Понимаем, что это не идеал, но людям станет хоть немного легче. Еще хочу отметить решение о выплате в этом месяце 1 тыс. грн тем гражданам, которые имеют пенсию меньше 5 тыс., а также определенным уязвимым категориям населения. Важна и запланированная на 1 мая 2020 года индексация пенсий", - указал он.

Президент также еще раз поблагодарил украинских медиков, которым сейчас нелегко, и у которых есть определенные проблемы с обеспечением.

"Круглосуточно мы стараемся решить все эти вопросы. Хочу сейчас, не только как президент, но и просто по-человечески сказать вам спасибо. За то, что вы делаете. За то, что держитесь", - сказал он.

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