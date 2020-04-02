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Глава Белорусской Церкви совершил облет границ страны с мощами и иконами, молясь о прекращении коронавируса

02.04.2020 / 14:19
Глава Белорусской Церкви совершил облет границ страны с мощами и иконами, молясь о прекращении коронавируса
БПЦ Источник: Интерфакс
Во время облета митрополит совершил молитву о прекращении распространения коронавирусной инфекции

Митрополит Минский и Заславский Павел сегодня совершил облет государственной границы с главными святынями Белорусской православной церкви.

На борту вертолета находились чтимые копии креста преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, Жировичская икона Пресвятой Богородицы, а также крест-мощевик, сообщает «Интерфакс».

Во время облета митрополит совершил молитву о прекращении распространения коронавирусной инфекции.

В конце марта глава Белорусской Православной Церкви облетел со святынями на вертолете Минск, совершив воздушный крестный ход.

Источник: Inpress.ua
православие, Беларусь
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