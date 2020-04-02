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Половина украинцев не против чрезвычайного положения, большинство за комендантский час

02.04.2020 / 13:50
Почти половина опрошенных украинцев поддержали бы введение чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса, еще больше граждан не возражали бы против введения комендантского часа.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг"

Согласно опросу, мнения респондентов о возможном введении чрезвычайного положения в Украине разделились: 49% - поддержали бы такую инициативу, 43% - нет.

При этом, 83% поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, страйков, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране.

71% - не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области.

65% - не против возможного ограничения движения транспортных средств и их досмотра.

58% - не возражали бы против возможного объявления комендантского часа в городах.

В то же время, касательно права государства принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях чрезвычайного положения абсолютное большинство (80%) высказалось против. Эту меру поддерживает только 14% опрошенных.

Источник

коронавирус, карантин, чрезвычайное положение
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