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В Минздраве рассказали, где зафиксировано наибольшее число новых случаев COVID-19

12.05.2020 / 15:23
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что больше всего новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Киеве, Черновицкой, Ровенской и Львовской областях.

 Об этом он сказал в ходе брифинга 11 мая.

Так, наибольшее количество зафиксировано в Киеве - 66 случаев инфицирования.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 66, а также в Черновицкой - 56, Ровенской областях - 52, а также во Львовской области - 45", - заявил Степанов.

Напомним, при этом за последние сутки в трех областях Украины не подтвердили ни одного нового случая коронавирусной болезни. Так, новых случаев нет в Сумской, Донецкой и Луганской областях. Сутками ранее в Донецкой и Черниговской областях также не было обнаружено новых случаев коронавируса.

Напомним, за время пандемии от коронавируса в Украине умерли 408 человек.

В Украине начался первый этап смягчения карантинных ограничений. Ослабление будет происходить в нескольких сферах бизнеса и общественной жизни.

Источник

статистика, коронавирус, Минздрав
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