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Шмыгаль объяснил, при каких условиях наступит следующий этап послабления карантина

12.05.2020 / 15:54
В Украине с 11 мая ослаблены первые карантинные ограничения и начнет работать концепция адаптивного карантина. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Денис Шмигаль.

Это, по его словам, означает, что местная власть, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, сможет оставлять в силе некоторые ограничения.

"Простой пример: правительство разрешило открыть магазины в ТРЦ, а также салоны красоты. Городская власть Киева решила подождать с открытием ТРЦ, а городская власть Львова считает, что пока рано открывать парикмахерские. Это ответственная позиция руководителей городов. Они руководствуются цифрами Минздрава и динамикой распространения болезни", - написал Шмыгаль.

Премьер поблагодарил всех украинцев, которые придерживаются карантинных правил на протяжении двух месяцев.

"Я знаю, что это было непросто, однако вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии. Сейчас наступает самый ответственный момент, ведь ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным", - подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, люди должны научиться жить и работать в новых условиях.
"Это ключевое условие, по которому карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит скорее", - резюмировал он.

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коронавирус, карантин, Шмыгаль
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