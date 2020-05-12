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Управделами УПЦ заявил, что захваты храмов и избиения верующих требуют правовой оценки

12.05.2020 / 15:15
Управделами УПЦ заявил, что захваты храмов и избиения верующих требуют правовой оценки
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ объяснил, почему такие факты нарушения прав верующих происходят сейчас

Инцидент, который произошел в селе Задубровка Черновицкой области, требует правовой оценки, чтобы подобные прецеденты впредь не повторялись.

Как сообщает Центр информации УПЦ, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире международного медиапроекта «Люди» на телеканале «112 Украина» рассказал, как проходит расследование происшедшего избиения верующих при попытке захвата храма УПЦ представителями ПЦУ.

«Этим инцидентом занимаются правоохранительные органы. Я разговаривал с главой Национальной полиции Украины, все под контролем и пытаются выяснить правовую сторону этой ситуации. Ведь если сейчас не дать правильную, объективную правовую оценку, это будет и дальше продолжаться», - сказал владыка Антоний.

Управделами УПЦ объяснил, почему такие факты нарушения прав верующих происходят сейчас.

«Этот инцидент появился не из ничего. Это последствия государственной политики, которая проводилась на протяжении последних лет при Президенте Порошенко. Именно этот приход был в числе тех, которые незаконно перерегистрировали, тайным образом. Мы об этом уже говорили, человек, который этим занимался – до сих пор находится на этой же должности. Важно дать оценку на основании юридических, правовых принципов и еще очень важно, чтобы государство, в лице областного начальства, поняло, что происходит и кто этим занимается, потому что если сейчас это все не искоренить, то эти инциденты будут продолжаться. Безнаказанное зло - живучее. Оно имеет прецедент и в других местах», - отметил митрополит Антоний.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в ночь с 4 на 5 мая в Черновицкой области в селе Задубровка активисты ПЦУ попытались захватить храм Архистратига Божьего Михаила Украинской Православной Церкви, в результате чего троих людей доставили в больницу.

Ранее управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) призвал власть найти и привлечь к ответственности организаторов и участников попытки рейдерского захвата храма УПЦ в селе Задубровка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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