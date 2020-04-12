Судьи назвали причины, по которым глава ССУ поддержал сокращение выплат судьям

Изменения размера вознаграждения судей неизбежны. В связи с этим судьи интересуются, все ли сделали Совет судей Украины (ССУ), Высший совет правосудия (ВСП) и Верховный суд (ВС) для того, что бы не дать пройти этим правкам?

Как сообщает телеграмм-канал «Под Мантией», отдельные члены ССУ понимают, что не все, и предлагают не останавливаться.

Так, например, была высказана идея провести совместное онлайн заседание ВСП, ССУ, ВС и депутатов. Также обсуждалась возможность подключения международных доноров, у которых есть понимание, что вознаграждение судей это их гарантия.

«Планировали показать единство. Идею высказали лично Главе ССУ Моничу Богдану. Он сделал вид что не понял, и дал понять, что вообще не хочет больше подымать этот вопрос», - рассказали судьи.

Некоторые члены ССУ называют две причины такого поведения Монича.

«Первая, вопрос уменьшения вознаграждения согласовали с Главой ВС Данишевской. Монич идти в разрез с позицией Данишевской не будет. Вторая, он не хочет брать на себя негатив, который могут подогреть некоторые журналисты», - говорится в сообщении.

Как резюмируют судьи, следует «затягивать пояса. Это только начало приключений с вознаграждением».