Глава ВС Данишевская избегает говорить правду о происходящем в судебной системе

Между тем судьи уверены, что ответы Данишевской на актуальные вопросы не являются правдивыми и откровенными, а само интервью организовали экс-пиарщики Администрации Порошенко, сообщает телеграм-канал "Под мантией".

"Тёплая ванная. Джинса. Так называют подобного рода заказные и хилые интервью на острые, злободневные темы, интересующие общество. Но вместе с тем Данишевская наговорила достаточно. Конечно же, на фоне интервью Дмитрия Гордона с Игорем Гиркиным, пресс-конференции о пленках Петра Порошенко и Джо Байдена интервью главы ВС потерялось, но мы расскажем, что не так с этим материалом", - отмечают судьи.

В частности, Данишевская выступает за то, чтобы реформа по очистке судей первой и апелляционной инстанции продолжалась. Очистка же, по ее словам, приостановилась из-за отсутствия состава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). "Это ещё один чёткий сигнал всем судьям об отношении к ним Данишевской. И ещё один намек на то, что глава ВС - это проводник и последователь идеологии Порошенко и доноров. Однако журналист, который брал интервью, просто напросто закрыл на это глаза", - говорится в материале.

Также Данишевская утверждает, что во время оценивания судей невозможно соблюдать гарантии их независимости, а сама реформа лишь эксперимент. "Комментировать тут нечего. Но, наверное, именно эта логика Данишевской применялись и тогда, когда ВС начал защищать не судей, а интересы Сергея Козьякова и ВККС даже в тех делах, где были очевидные нарушения", - считают судьи.

Данишевская рассказала и о проблемах с финансированием судебной власти, с закупкой марок и бумаги и т.п. "Да. Проблема есть. Но не у Верховного суда. Ни для кого не секрет, что в ВС массово перечисляют десятки миллионов на ремонты кабинетов судей, закупают блокноты с эмблемами суда, покупают услуги по чистке штор. Тогда как в местных судах действительно недостаточно финансирования на те же марки и бумагу. Но, конечно же, журналист, пишущий джинсу, о таком не спросит", - сказано в материале.

Среди прочего в интервью Данишевская заявила также о проблемах с закупкой масок и антисептиков для ВС в начале марта. "Валентина Данишевская, откроем вам тайну. В судах первой и апелляционных инстанций такие проблемы были и в мае, и продолжаются сейчас. Свидетельство этому - заражения коронавирусом в судах, на которые вы закрываете глаза. И все эти месяцы судьи первых инстанций, которые получают в 4 раза меньше судей ВС, продолжают покупать маски и антисептики, в то время как вы перечисляете десятки миллионов на ремонты своих кабинетов. И ещё. У судей первой и апелляционных инстанций нет своего карманного профсоюза, который с легкостью может перечислить миллион гривен для закупки масок", - обращаются судьи к председателю ВС.

Журналист же, который отрабатывает заказ, явно проигнорирует этот факт, констатируют они.

Данишевская говорит и о необходимости созыва пленума для обращения в Конституционный суд. "По поводу необходимости проведения пленума к главе ВС уже обращались все кому не лень. Самой первой была Ассоциация развития судейского самоуправления, но, в свою очередь, глава ВС отплатила им травлей активистов. Вопрос же проведения пленума непристойно затянулся", - отмечают судьи и обращают внимание, что о таком журналист, работающий "на заказ", не спросит никогда.

Данишевская в интервью убеждает граждан, что судьи помогают больницам. "Да, помогаете. В ВС 200 судей, подавляющее большинство из которых получили материальную помощь в размере оклада в апреле-мае. Каждый судья ВС получил за последние месяцы в среднем +/- от 250 тыс. грн. до 450 тыс. грн. За март-май в ВС выплатили заработных плат и отпускных +/- 200 млн грн. А перечислили судьи ВС, с ваших слоев, 1.5 млн грн. Это по 7.5 тыс. грн. с человека, что составляет меньше 1 % от выплаченных ВС денег. И конечно же, журналист, который должен писать только о хорошем, не будет проводить никаких расчетов", - сказано в материале.

В интервью подтверждается тот факт, что Данишевскую не воспринимает президент Владимир Зеленский и контакта с ним у неё нет. "Глава ВС работает с замом из Офиса президента. Хотя и это сотрудничество посредственное. Это вам не замглавы Администрации Порошенко Алексей Филатов, в тандеме с которым она работала ранее", - акцентируют судьи.

Между тем авторы материала предлагают ряд своих вопросов к председателю Верховного суда, и предполагают, что ответы на них были бы интересны не только судьям:



- Почему вы ненавидите судей первой и апелляционный инстанций?

- Почему не уважаете судей в отставке?

- Разделяете ли вы и всех людей на правильных и неправильных, как это делаете в отношении судейского корпуса?

- Почему вы продолжаете обслуживать интересы Филатова и Порошенко? Почему не можете прекратить это?

- Как часто вы координируете свои действия с Филатовым и его пиарщиками из Администрации Порошенко?

- Сколько стоит разместить джинсу, и кто её оплачивает? Нужно ли отрабатывать её размещение?

- Почему вы перечисляете десятки миллионов гривен компании, которая связана с экс-министром времен Виктора Януковича?

- Почему проводите закупки на сотни миллионов гривен для собственного комфорта, в то время как судебная власть катастрофически нуждается в финансах для обеспечения текущей работы?

- Почему пленум ВС стабильно принимает разные решения в идентичных делах?

- Как вам спится ночью? Какие сны снятся?

- Почему вы не ощущаете себя судебной властью, а остаётесь судебной системой? Придатком исполнительной власти и обслуживающим персоналом интересов отдельных личностей?

- Знаете ли вы, что думают судьи первой и апелляционной инстанции о вашей работе?