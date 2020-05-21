В Виннице УПЦ проводит публицистический конкурс для молодежи

Учеников старших классов воскресных школ УПЦ и православную молодежь Украины приглашают к участию в публицистическом конкурсе «Когда я понял, что Бог рядом».

Как сообщает Центр информации УПЦ, конкурс проводит Межприходской молодежный центр Винницы и журнал «Отрок.ua».

«Личная встреча со Христом – это, без сомнений, самое важное событие в жизни. У каждого эта встреча индивидуальна и неповторима – двух одинаковых не найти. И правда то, что порой это событие делит жизнь на "до" и "после". Мы же предлагаем написать о том, что было "вовремя". Что именно происходило, когда вы впервые поняли, что Бог рядом, что Христос посреди нас», – рассказали на странице Межприходского молодежного центра в Facebook.

Конкурсная работа должна представлять собой текст в формате Word размером от 1, 5 тыс до 10 тыс знаков. К тексту необходимо прикрепить фото автора.

Все присланные на конкурс работы опубликуют в социальных сетях организаторов, а работу победителя – еще и на страницах журнала «Отрок.ua», редакция которого будет оценивать работы конкурсантов.

Занявший первое место получит также 3 годовые подборки журналов «Отрок. ua», занявший второе – 2 годовые подборки, третье – одну годовую подборку на выбор.

Конкурсные работы необходимо отправить на электронную почту организаторов конкурса: vin.mol.centr@gmail.com до 7 июня.