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В Беларуси православные отметили 550-летие обретения Жировичской иконы и 500-летие основания монастыря

21.05.2020 / 10:09
В Беларуси православные отметили 550-летие обретения Жировичской иконы и 500-летие основания монастыря
church.by Источник: church.by
Священнослужители совершили крестный ход с чудотворным образом Жировичской иконы Пресвятой Богородицы к Явленскому храму и пропели акафист Божией Матери

В Беларуси 20 мая православные отметили 550-летие обретения Жировичской иконы Божией Матери, 500-летие ее повторного чудесного обретения и 500-летие со времени основания Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря.

Как сообщается на сайте Белорусской Православной Церкви, в день праздника архиепископ Новогрудский и Слонимский  Гурий, ректор Минской духовной семинарии, и епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершили Божественную литургию в Успенском соборе Жировичского монастыря.

После Божественной литургии архиепископ Гурий огласил поздравление Президента Республики Беларусь и поздравил всех православных с праздником. Далее архипастыри и священнослужители совершили крестный ход с чудотворным образом Жировичской иконы Пресвятой Богородицы к Явленскому храму и пропели акафист Божией Матери.

Источник: Inpress.ua
икона, Беларусь
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