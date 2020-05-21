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В Нежине УПЦ помогла малообеспеченным и многодетным семьям

21.05.2020 / 10:55
В Нежине УПЦ помогла малообеспеченным и многодетным семьям
Нежинская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
18 мая протоиерей Михаил Борканин передал продукты питания, собранные в храмах Нежина, семьям, которые нуждаются в помощи

В Нежине Украинская Православная Церковь помогла малообеспеченным и многодетным семьям, попавшим в трудные жизненные условия в период карантина.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, по благословению митрополита Нежинского и Прилукского Климента клирики Нежинской епархии продолжают оказывать помощь нуждающимся.

18 мая протоиерей Михаил Борканин передал продукты питания, собранные в храмах Нежина, семьям, которые нуждаются в помощи.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Нежин
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