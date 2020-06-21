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Митрополит Онуфрий рассказал, что приближает человека к святости

21.06.2020 / 18:05
Митрополит Онуфрий рассказал, что приближает человека к святости
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель УПЦ рассказал, что приближает человека к святости

Исполнение заповедей и праведная жизнь приближают каждого человека к святости.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 21 июня, в день Всех святых, в земле Русской просиявших, во время Божественной литургии в Киево-Печерской лавре.

«Святость – это жизнь по заповедям Божьим. Господь создал человека из земли, Господь дунул в лицо человека дыхание жизни и украсил каждого человека своим Божественным образом. И Господь подарил каждому из нас себя самих – чтобы мы могли творить благо, понуждали себя жить по священным божественным Законам, которые делают человека священным», - сказал он

Митрополит Онуфрий напомнил, что все святые Русской земли, память которых сегодня чтит Православная Церковь, «жили на той земле, на которой живем мы, дышали тем же воздухом, которым дышим и мы, вкушали ту же пищу и пили ту же воду, которую пьем мы».

«Когда-то в древние времена была единая Русь, которую возглавлял святой князь Владимир. Его сыновья княжили в разных местах, и потом эта земля разделилась на разные государства. Но историческая Русь сегодня празднует день Всех своих святых, которые просияли на этой земле, которые были воспитаны святой Русской Православной Церковью», - отметил он.

Источник: Inpress.ua
церковь, УПЦ, Митрополит Онуфрий
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