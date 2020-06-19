В США выпустили игру для детей с дефицитом внимания

Об этом пишет Медуза.

Игра называется EndeavorRx и предназначена для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). При таком состоянии человеку сложно сконцентрироваться и спокойно, не прерываясь, выполнять какое-то действие. Кроме того, человек с СДВГ склонен к необдуманным поступкам, совершенным из-за внезапно возникшего импульса.

Игру можно использовать детям 8–12 лет, для которых главной проблемой является именно дефицит внимания (а не гиперактивность). Однако применение EndeavorRX не заменяет и не исключает других методов лечения: препаратов и поведенческих изменений. Предполагается, что ребенок будет играть каждый день по 25–30 минут пять дней в неделю в течение месяца (через какое-то время это можно повторить). Подробности описаны в инструкции.

В основе игры — запатентованный алгоритм, разработанный специалистом по нейронаукам Адамом Газзали. Как утверждает разработчик, этот алгоритм направлен на активацию систем мозга, которые играют ключевую роль в формировании внимания.

Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами решило одобрить игру на основе исследований, в которых участвовали в общей сложности больше 600 человек.

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