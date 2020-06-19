Войти | Зарегистрироваться
08:36

пятница,
19 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Видео Видео

В США выпустили игру для детей с дефицитом внимания

19.06.2020 / 07:13
В США выпустили игру для детей с дефицитом внимания
Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США впервые одобрило видеоигру как терапевтическое средство по рецепту.

Об этом пишет Медуза.

Игра называется EndeavorRx и предназначена для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). При таком состоянии человеку сложно сконцентрироваться и спокойно, не прерываясь, выполнять какое-то действие. Кроме того, человек с СДВГ склонен к необдуманным поступкам, совершенным из-за внезапно возникшего импульса.

Игру можно использовать детям 8–12 лет, для которых главной проблемой является именно дефицит внимания (а не гиперактивность). Однако применение EndeavorRX не заменяет и не исключает других методов лечения: препаратов и поведенческих изменений. Предполагается, что ребенок будет играть каждый день по 25–30 минут пять дней в неделю в течение месяца (через какое-то время это можно повторить). Подробности описаны в инструкции.

В основе игры — запатентованный алгоритм, разработанный специалистом по нейронаукам Адамом Газзали. Как утверждает разработчик, этот алгоритм направлен на активацию систем мозга, которые играют ключевую роль в формировании внимания.

Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами решило одобрить игру на основе исследований, в которых участвовали в общей сложности больше 600 человек.

Источник

видеоигра, дефицит внимания
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.