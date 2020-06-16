Дело Стерненко: под судом произошли столкновения, горели файеры

Активисты под Шевченковским районным судом, где избирали меру пресечения активисту Сергею Стерненко, зажгли файеры.
15 июня площадь перед судом была заполнена людьми, активистов здесь собралось несколько сотен. Они держали плакаты «Самозащита – базовый принцип демократии» и с другими надписями.
Произошли столкновения между теми, кто пришел поддержать Стерненко, и правоохранителями.
Под судом также присутствовали народные депутаты, в частности Ярослав Юрчишин («Голос») и Виктория Сюмар («Европейская солидарность»).
Здание суда находилось под усиленной охраной.
Напомним, 11 июня в Главном следственном управлении СБУ бывшему руководителю одесского «Правого сектора» Сергею Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.
Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.
Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.
Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве - как пояснили в прокуратуре, из-за «необходимости проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».
За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Ни одного приговора по этим делам нет.
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