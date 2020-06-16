Дело Стерненко: под судом произошли столкновения, горели файеры

15 июня площадь перед судом была заполнена людьми, активистов здесь собралось несколько сотен. Они держали плакаты «Самозащита – базовый принцип демократии» и с другими надписями.

Произошли столкновения между теми, кто пришел поддержать Стерненко, и правоохранителями.

Под судом также присутствовали народные депутаты, в частности Ярослав Юрчишин («Голос») и Виктория Сюмар («Европейская солидарность»).

Здание суда находилось под усиленной охраной.

Напомним, 11 июня в Главном следственном управлении СБУ бывшему руководителю одесского «Правого сектора» Сергею Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве - как пояснили в прокуратуре, из-за «необходимости проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Ни одного приговора по этим делам нет.

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