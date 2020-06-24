Суд отменил подозрение напавшему на Стерненко

Об этом сообщили Стерненко и экс-заместитель главы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, адвокаты которого представляют интересы родственников погибшего Кузнецова, в Telegram

Прямая речь Стерненко: "Вчера судья Печерского районного суда (Вячеслав – ред.) Пидпалый по просьбе адвоката Портнова и при содействии Авакова отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за $1000 напал на меня у моего дома".

Прямая речь Портнова: "По обращению наших адвокатов, суд признал незаконным и отменил подозрение, врученное посмертно Ивану Кузнецову – жертве ... Стерненко, 1995 г.р., подозреваемого в умышленном убийстве...".

По словам Портнова, это судебное решение "разрушает версию следствия, что убийца защищался от нападения и создает прямые основания для изменения квалификации подозрения фигуранту".

Он также добавил, что его команда будет добиваться переквалификации дела "на умышленное убийство с особой жестокостью, предусматривающее пожизненное лишение свободы".

Стерненко в свою очередь добавил, что 23 июня судья Шевченковского районного суда Виталий Циктич не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула, который 17 марта 2019 года бежал из Украины.

Он также напомнил, что апелляция на его арест будет 26 июня.

Напомним, в 2018 году на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая, погиб нападавший. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.

15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые напали на Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.

Утром 11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводе в СБУ. В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест, вместе с активистами устроили акцию под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой, а затем пошли к Офису президента.

16 июня Стерненко изменили место домашнего ареста.

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