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МИД: восстановление железнодорожного сообщения с РФ не планируется

24.06.2020 / 13:50
Украина пока не планирует возобновлять железнодорожное сообщение с Россией, которое было отменено из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министр МИД Василий Боднар в интервью для "Укринформ"

Прямая речь: "Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией – а речь идет о железнодорожном сообщении, так авиа прекращено еще с 2014 года, – пока на повестке дня не стоит".

По словам замминистра, сейчас опасно восстанавливать сообщение из-за пребывания России на пике заболеваемости коронавирусом.

"Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщение и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, поскольку и у нас цифры растут", – сказал Боднар.

Напомним: 17 июня Кабинет министров проголосовал за открытие определенных пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью.

Железнодорожное сообщение между Украиной, Россией и Беларусью было прекращено 17 марта.

Источник

МИД, РФ, железнодорожное сообщение
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