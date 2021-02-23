Полиция отпустила всех задержанных во время акции на Банковой

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"24 активных участников акции доставляли в управление полиции. У них отобрали объяснения и отпустили", - говорится в сообщении.

По информации полиции, на акции в поддержку заключенного одесского активиста Сергея Стерненко в Киеве под Офисом Президента приняли участие более 2000 человек. За порядком следили полицейские и военнослужащие НГУ.

Во время митинга произошли столкновения между активистами и полицией, в результате чего пострадали 27 правоохранителей. 24 активиста были задержаны.

Ранее в Киеве под Офисом президента собрались тысячи участников акции протеста против заключения одесского активиста Сергея Стерненка.

Аналогичные акции прошли во многих других городах Украины.

23 февраля суд в Одессе в рамках рассмотрения дела о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича в 2015 году признал виновным активиста Сергея Стерненко и вынес ему приговор в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества. До обжалования приговора ему избрана мера пресечения содержание под стражей.

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