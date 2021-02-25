"Солнечная коробка пиццы" Пентагон научился производить электричество в космосе

Об этом сообщает CNN.

Исследователи надеются, что в будущем они смогут разработать систему, которая будет отправлять электроэнергию из космоса в любую точку на Земле.

Отмечается, что сама солнечная панель, размером 31 х 31 см, под названием Photovoltaic Radiofrequency Antenna Module (PRAM) в мае прошлого года была запущена на орбиту вместе с беспилотным дроном Пентагона X-37B для сбора солнечной энергии и переработки ее в электроэнергию.

При этом дрон облетает нашу планету каждые 90 минут.

Сама солнечная панель предназначена для лучшего использования в космосе света, который не проходит через атмосферу, а значит сохраняет энергию синих волн, делая ее более мощной, чем солнечный свет, достигающий Земли.

Однако синий свет рассеивается при попадании в атмосферу, поэтому небо на Земле выглядит голубым.

По словам соучредителя проекта Пола Джаффе, солнечная панель вырабатывает около 10 ватт, что достаточно для зарядки планшетного компьютера.

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