Войти | Зарегистрироваться
07:41

вторник,
23 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

Из Десны подняли упавший с 20-метровой высоты грузовик, в реке 1000 литров дизеля

23.02.2021 / 06:38
Спасатели Черниговщины вытащили из р.Десны грузовик, который ночью с 20-метровой высоты слетела с моста в реку и частично затонул.

Об этом в Фейсбуке 22 февраля сообщила пресс-служба управления ГСЧС в Черниговской области.

"Спасатели расчистили берег реки, а водолазы ГСЧС обследовали затонувшее транспортное средство и закрепили тросы. С помощью автокрана и автомобиля "КрАЗ" 8-го учебного центра Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны в 13.10 грузовик с погибшим водителем был поднят из воды", - говорится в сообщении.

Для проведения работ привлекалось 18 человек и 8 единиц техники, большинство - от ГСЧС.

Отмечается, что погибший водитель - гражданин Турции 1990 года рождения.

Трагическое ДТП произошло 21 февраля около полуночи на автомобильной дороге М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи возле села Шестовица Черниговского района. С моста грузовой автомобиль с прицепом Mercedes-Benz Actros взлетел, сломав ограждение и отбойник, с почти 20-метровой высоты в реку и частично затонул.

По информации Общественное Чернигов, водитель второй фуры, с которой пострадавший грузовик до определенного времени ехал в паре, сообщил, что они везли лимоны из Турции, одна - в Россию, вторая - в Беларусь. По дороге водители разъехались, поэтому момента аварии напарник не видел.

По словам спасателей, в Десну вылился полный бак горючего, а это около 1000 л дизтоплива. Экологи взяли пробы воды в Десне, результаты будут через пять суток.

Источник

грузовик, ДТП, Десна
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.