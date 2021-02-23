Из Десны подняли упавший с 20-метровой высоты грузовик, в реке 1000 литров дизеля

Об этом в Фейсбуке 22 февраля сообщила пресс-служба управления ГСЧС в Черниговской области.

"Спасатели расчистили берег реки, а водолазы ГСЧС обследовали затонувшее транспортное средство и закрепили тросы. С помощью автокрана и автомобиля "КрАЗ" 8-го учебного центра Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны в 13.10 грузовик с погибшим водителем был поднят из воды", - говорится в сообщении.

Для проведения работ привлекалось 18 человек и 8 единиц техники, большинство - от ГСЧС.

Отмечается, что погибший водитель - гражданин Турции 1990 года рождения.

Трагическое ДТП произошло 21 февраля около полуночи на автомобильной дороге М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи возле села Шестовица Черниговского района. С моста грузовой автомобиль с прицепом Mercedes-Benz Actros взлетел, сломав ограждение и отбойник, с почти 20-метровой высоты в реку и частично затонул.

По информации Общественное Чернигов, водитель второй фуры, с которой пострадавший грузовик до определенного времени ехал в паре, сообщил, что они везли лимоны из Турции, одна - в Россию, вторая - в Беларусь. По дороге водители разъехались, поэтому момента аварии напарник не видел.

По словам спасателей, в Десну вылился полный бак горючего, а это около 1000 л дизтоплива. Экологи взяли пробы воды в Десне, результаты будут через пять суток.

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