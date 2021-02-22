В Нидерландах зафиксировали самое теплое 21 февраля за последние 120 лет

Столбики термометра поднялись до отметки +17 градусов.

Синоптики отметили, что в Нидерландах сегодня 21 февраля стало самым теплым с 1901 года.

Из-за теплой погоды в Гааге начались пробки. Жители страны массово уехали к морю. На набережной несмотря на карантинные требования и введенную социальную дистанцию ​​1,5 метра, собралась толпа. Некоторые сегодня даже купались в море. О пандемии и карантинных мерах время от времени напоминала полиция.

Некоторые изобретательные голландцы переоборудовали свои велосипеды на палатки на колесах и продавали мороженое и холодные напитки на улицах у моря.

"От зимы к лету всего несколько дней. Я не знаю, что мне надевать. Если завтра снова пойдет снег, я не удивлюсь", - сказала продавщица мороженого.

В Нидерландах зафиксировали самое теплое с 1901 года 21 февраля / Фото: Ирина Драбок

Необходимо отметить, что почти две недели в Нидерландах был мороз и много снега, что не характерно для Нидерландов. Неделю назад местные жители еще катались на коньках по льду каналов, что в последнее было возможным в 2018 году.

Напомним, в Нидерландах 7 февраля из-за снегопада были отменены десятки авиарейсов, остановились поезда. На улицах люди откапывали заснеженные машины и велосипеды.

В аэропорту "Схипхол", что возле Амстердама, были отменены десятки рейсов. Также было остановлено движение поездов. Нидерландская железная дорога сообщила, что из-за сильного снегопада по всей стране поезда не будут ходить. На улицах можно было встретить много людей в зимних костюмах, с санками и лыжами.

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