В Нидерландах зафиксировали самое теплое 21 февраля за последние 120 лет

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Готовится ли самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко к транзиту власти?17.02.2021 / 05:40Последние новости рубрики
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В ВОЗ призывают распределять вакцины от коронавируса через COVAX, а не по отдельным странам
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ВОЗ считает маловероятной версию о том, что коронавирус завезли в Китай
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Кремль обратился к США из-за "Северного потока-2": думайте лучше о Техасе
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В Еврокомиссии удивлены, что РФ предлагает всем "Спутник V", не вакцинировав свой народ
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Великобритания нашла очередной штамм коронавируса
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Рада приняла за основу законопроект относительно доступной растаможки "евроблях"
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Витренко отрицает возможность подорожания газа для населения выше 6,99 грн/куб. м в 2021г
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Витренко просит Шмыгаля уволить Коболева и Наблюдательный совет "Нафтогаза"
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Спад ВВП Украины в IV кв.-2020 замедлился до 0,7% - Госстат
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В Минэнерго не знают сколько газа в хранилищах
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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Километровые пробки и отмененные авиарейсы: на Германию налетел зимний шторм
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Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров
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Под ОАСК прошла акция в поддержку нового украинского правописания
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В Одессе произошел пожар в частной гостинице: есть погибший
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В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек
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