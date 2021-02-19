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В Киеве состоялось шествие памяти в честь героев Небесной Сотни

19.02.2021 / 06:16
В центре Киева прошли мероприятия в память героев Небесной Сотни.

Священники Православной церкви Украины 18 февраля отслужили в Михайловском Златоверхом монастыре панихиду по погибшим участниками революции достоинства.

"Мы не можем позволить себе забыть Революцию достоинства и подвиг героев Небесной сотни. Они пожертвовали жизнью ради нашей свободы. Теперь нам надо жить и трудиться так, чтобы их жертва не была напрасной. Сделать все, чтобы эти события не просто остались статистическим упоминанием в истории, а чтобы действительно коренным образом изменили будущее нашего государства", - сказал насельник Михайловского Златоверхого монастыря архимандрит Лаврентий (Живчик).

После этого несколько человек с флагами Украины и «Правого сектора» прошли по Михайловской площади, улице Трехсвятительской, Европейской площади, Крепостному переулку, Институтской улице к аллее Героев Небесной Сотни.

К ним присоединились несколько белорусов, пришедших почтить память своего соотечественника Михаила Жизневского, погибшего 22 января 2014 года.

Участники шествия скандировали "Слава Украине - Героям Слава", "Жыве Беларусь", другие патриотические лозунги.

Шествие завершилось возложением цветов к стеле с фотографиями погибших и зажженным лампадкам.

Как сообщалось, 18-21 февраля 2014 года в Киеве состоялись самые жесткие противостояния между силовиками и участниками Революции достоинства.

Источник

шествие, Киев, Небесная сотня
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