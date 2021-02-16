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На Сицилии началось извержение вулкана Этна

17.02.2021 / 05:44
16 февраля вечером на острове Сицилия в Италии началось извержение вулкана Этна.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Как отмечается, аэропорт Катании приостановил свою работу из-за извержения вулкана и ухудшения видимости, что не позволяет обеспечить безопасность полетов.

Извержения из кратера на юго-восточном склоне сопровождается выбросом вулканического пепла и потоком лавы.

Рост вулканической активности зафиксировал Национальный институт геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени.

Источник подземных толчков находится на глубине около 2900 - 3000 метров.

Этна - активный старовулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Это самый высокий на данное время активный вулкан в Европе.

По разным данным его высота составляет от 3326 до 3350 метров, она постоянно меняется вследствие извержений и выбросов шлаков. Площадь подошвы вулканического сооружения составляет около 1250 км².

По разным данным, в горе Этна расположены от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы. Каждые 150 лет вследствие извержения разрушается один из поселков, расположенных рядом с вулканом.

Источник

вулкан, Сицилия, Этна
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