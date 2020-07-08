СБУ задержала "интернациональную" банду, которая похищала людей

СБУ задержала в Одессе членов межэтнической преступной организованной группировки, которая похищала людей.
Об этом сообщает прессцентр СБУ.
“Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе межэтническое организованную группировку, которая терроризировала граждан и держала в страхе предпринимателей региона. Сотрудники ЦСО «А» СБУ задержали четырех организаторов банды во время попытки похищения человека”, - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, в состав банды входили более 10 жителей областного центра. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых вымогали у потерпевших крупные суммы денег. В случае их неуплаты фигуранты угрожали людям насилием и физической расправой, сообщили в СБУ.
По оперативной информации, деятельность группы контролировал «вор в законе» по прозвищу «Лоту Гули», который скрывается за границей от украинского правосудия.
Сотрудники СБУ получили информацию о подготовке участниками банды похищения местного предпринимателя. За угрозы убийством злоумышленники планировали «выбить» из потерпевшего деньги.
В ходе следственных действий в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности, которые направлены на экспертизу.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия для привлечения к ответственности других участников группировки.
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