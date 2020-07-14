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NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс

14.07.2020 / 09:08
NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
Американское космическое агентство NASA сообщило дату запуска космического корабля, который доставит на Красную планету марсоход "Perseverance".

Об этом сообщает NASA

Запуск марсохода запланирован на 30 июля в 7:50 am ET (14:50 по киевскому времени). Модуль, где размещен марсоход уже прикреплен к ракете-носителю Atlas V ( разработчики Lockheed Martin та Boeing) и находится на стартовой площадке на мысе Канаверал (Флорида, США).

Марсоход "Perseverance", название которому дал семиклассник из США, будет искать признаки жизни на Марсе, а также собирать образцы камней и почвы, которые, как сообщает NASA, возможно будут доставлены на планету Земля. Данная миссия также должна помочь в подготовке старта человека на Марс.

Модуль, где размещен марсоход, должен войти в атмосферу Марса 18 февраля 2021 года и "сбросить" исследовательский аппарат в кратере Джезеро. Марсоход "Perseverance" будет проводить работы как минимум один марсианский год (около 687 земных дней).

Кратер Джезеро имеет ширину 45 километров и расположен на западном краю Равнины Исиды — гигантского бассейна к северу от марсианского экватора, образованного в момент, когда космическое тело ударилось о поверхность Марса. В 2019 году NASA опубликовало снимок кратера Джезеро.

Помимо разнообразных научных систем, на борту марсохода также размещен небольшой вертолет, который, как полагают учёные, сможет летать над марсианской почвой.

Источник

NASA, Марс
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