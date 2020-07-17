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Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена

17.07.2020 / 09:27
Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
Правоохранители сообщили о подозрении в похищении 5 мужчинам, которые две недели держали в заложниках столичного бизнесмена Сергея Ткаченко.

Об этом сообщают пресс-служба прокуратуры Киева, МВД 

Дословно: "Задержанные - пятеро мужчин, жители г. Киева и Киевской области в возрасте от 41 до 54 лет. По месту проживания указанных лиц и в их транспортных средствах провели неотложные обыски.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения".

Спецоперацию при участии спецподразделения "Корд" правоохранители провели 15 июля. Они задержали злоумышленников и освободили пострадавшего предпринимателя, которого две недели держали в подвале.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы, похищении человека и вымогательстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 189 УК).

Ткаченко рассказал, что похитители требовали у него 25 млн долларов. Его пытали и максимум, что ему позволяли в плену - есть и пить.

Также правоохранители проверили версию причастности к этому похищению спецслужб иностранных государств, но она не подтвердилась.

Предприниматель несколько лет судился с РФ за отобранный бизнес в Крыму.

 
 
Прокуратура будет настаивать на взятии задержанных под стражу.

Сейчас продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и возможных соучастников его совершения.

 
  
 
 
Напомним: 1 июля 2020 года злоумышленники похитили 58-летнего Ткаченко из помещения салона красоты в центре Киева. Его силой затолкали в автомобиль и более 2 недель незаконно удерживали в подвальном помещении на территории Голосеевского района столицы. Впоследствии стало известно, что его семья подозревает работу российских спецслужб.
 
 
Источник
похищение, освобождение, Ткаченко
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