На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

«16 июля в 14:35 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о пожаре в трюме корабля на территории судостроительного завода по ул. Адмиральской в г. Николаеве», - говорится в сообщении.

По повышенному номеру вызова направлены отделения 1,2,3,4 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Всего от ГСЧС к тушению пожара привлечены 9 единиц техники и 25 человек. В 15:10 пожар локализован на площади 8 кв м.

Эвакуирован один человек, пострадавших и травмированных нет.