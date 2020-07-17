На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль

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09:42
На Донбассе спасатели за неделю обезвредили 559 боеприпасов
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09:08
Найденный в янтаре на Ривненщине жук жил 37 миллионов лет назад
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06:46
Ливни и шквалы накрыли Одесскую область: повалены более 100 деревьев, пострадали люди
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06:28
Поезд сошел с рельсов на Кировоградщине
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11:48
На 15 военных аэродромах к концу года восстановят искусственное покрытие
- 09:42
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09:08
NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
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08:52
СБУ задержала "интернациональную" банду, которая похищала людей
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07:56
На мосту Патона в Киеве третий раз за полгода прорвало трубопровод
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09:18
Мощный взрыв в многоэтажке в Киеве
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07:13
В США выпустили игру для детей с дефицитом внимания
- 09:08