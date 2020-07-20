Кличко рассказал о масштабных работах на Шулявском мосту

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook

По словам мэра, основные работы дорожники осуществляют в выходные, чтобы создавать меньше неудобств для жителей столицы.

Кличко отметил, что на прилегающей к мосту територии также наведут порядок.

Прямая речь: "Кроме укладки верхних слоев асфальта на путепроводе, у съездов с него укладывают инженерные сети, монтируют новые опоры освещения, приводят в порядок подземный пешеходный переход. Осуществят благоустройство прилегающей территории".

Напомним: в прошлом году расследование Антимонопольного комитета Украины показало, что тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту стоимостью 600 млн гривен компания "Северо-украинский строительный альянс" выиграла с вопиющими нарушениями.

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