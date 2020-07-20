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В Крыму два водохранилища оказались на грани высыхания

20.07.2020 / 16:47
В оккупированном Крыму вслед за верхней частью высохла срединная часть Белогорского водохранилища, а соседнее Тайганское водохранилище может пересохнуть уже осенью.

Об этом сообщил Крим.Реалії со ссылкой на активиста движения "Свободный Крым" Решада Меметова

Состояние Белогорского водохранилища в Крыму в июле значительно ухудшилось - вслед за высыханием верхнего водоема в мае этого года, сейчас полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, граничащая с плотиной.

При этом река Биюк-Карасу, которая питает Белогорское водохранилище, превратилась в ручей.

По информации местных жителей, такого низкого уровня воды в это время года на их памяти еще не наблюдалось.

Активист Решад Меметов отметил, со ситуация очень тревожная, поскольку водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожаются флора и фауна водоема, которые формировались десятилетиями.

По его словам, на этой неделе силовики проложили водопровод с Тайганского водохранилища на Симферополь.

Прямая речь: "То есть, заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Поэтому осенью есть все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и соседнее Тайганское водохранилище".

Напомним: крымские реки Танасу и Биюк-Карасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.

Украина неоднократно заявляла, что поставки воды в захваченный Россией Крым по Северо-Крымскому каналу возможны только после деоккупации полуострова.

Источник 

Крым, водохранилища
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