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Митрополит Антоний рассказал каких людей стоит избегать

20.07.2020 / 16:15
Митрополит Антоний рассказал каких людей стоит избегать
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ объяснил, почему антимиссионеры становятся врагами Церкви

Необходимо ограничивать свое общение с людьми, которые своими действиями и соблазнительным поведением смущает людей и дает повод для критики Церкви.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге на канале «Витражи».

«Антимиссионерством можно назвать страстное стремление огульно критиковать Церковь, не задумываясь о последствиях. Когда это делают прямые враги Церкви, это, хоть и грустно, но в известном смысле нормально и привычно. Но когда это делают сами верующие, в том числе и в сане, это страшная духовная болезнь. Разумеется, в земной Церкви есть свои проблемы и о них можно и нужно говорить. Вопрос лишь в том, как это делать?», - отметил митрополит Антоний.

Он объяснил, что ответ на этот вопрос дан в Евангелии: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою ещё одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь» (Мф. 18:15-17).

По словам владыки Антония, критики Церкви поступают иначе, выставляя «самые грязные слухи на потеху толпе, которая сама по себе зачастую и в церковь то не ходит».

Управделами УПЦ объяснил, почему антимиссионеры становятся врагами Церкви.

«Есть такое сравнение. Церковь для верующих — мать. И, говоря о каких-то церковных проблемах, желательно держать его в голове. Ведь мы же не выставляем на показ немощи и ошибки собственных родителей. Чтобы так делать, своих родных нужно просто ненавидеть.

Так же и с Церковью. Выставление перед внешними неверующими людьми, в том числе и агрессивно относящимися к Церкви наших проблем (пусть порой и справедливых) не помогает решить эти проблемы, а более вредит. А значит, такой критик, каким бы высоким пафосом правдоруба не прикрывался, становится врагом Церкви», - подчеркнул он.

О таких людях стоит молиться об и вразумлении и избегать общения с ними.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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