В "Слуге народа" раскрыли детали сбора голосов за важные законопроекты

Если по его результатам не набирается достаточное количество голосов, тогда фракция рассчитывает на поддержку оппозиции.

Об этом шла речь в интервью народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой hromadske

В кабинете Третьяковой есть "политическая доска" со списком всех народных депутатов текущего, IX созыва. По ней определяют, какие народные избранники будут голосовать за законопроекты.

По ее словам, поскольку для принятия любого законопроекта нужно 226 голосов, его нужно согласовывать и в середине фракции, чтобы документ был одобрен.

Во время переписки в чатах "слуги" смотрят, кто как поддерживает законопроект. Если внутри фракции не набирается необходимого количества голосов за стратегический проект, тогда работает правило "70 на 30" или "80 на 20".

На вопрос, есть ли в этом созыве договоренности о голосовании за законопроекты других фракций в обмен на их голоса, она ответила: "Конечно, такое не может не быть. Это явление политическое".

Прямая речь: "Если 70% фракции считает, что закон нужно принять, то мы стараемся голосовать все вместе. Если мы не набираем внутри фракции сторонников того или иного закона, если они не имеют стратегического характера, то нужно, чтобы и другие фракции (голосовали)".

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