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В Австралии выпал град с мячик для гольфа величиной

21.01.2020 / 09:08
В столице Австралии Канберре выпал град с мячик для гольфа величиной.
Об этом сообщает 9NEWS.

"Мощный шторм накрыл австралийскую столицу градом", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями разбитых окон автомобилей. Как отмечает ВВС, градины - величиной с мячик для гольфа. 

￼Мощный шторм движется в штат Новый Южный Уэльс.
 

Ранее непогода уже нанесла ущерб в штате Виктория, в котором уже несколько месяцев бушуют масштабные лесные пожары.

Напомним, Австралию, которая с сентября страдает от пожаров, а в течение нескольких последних дней - от дождей, накрыли пылевые бури.

Источник

шторм, стихия, град, Австралия
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