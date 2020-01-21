В Австралии выпал град с мячик для гольфа величиной

Об этом сообщает 9NEWS.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями разбитых окон автомобилей. Как отмечает ВВС, градины - величиной с мячик для гольфа.

Ранее непогода уже нанесла ущерб в штате Виктория, в котором уже несколько месяцев бушуют масштабные лесные пожары.

Напомним, Австралию, которая с сентября страдает от пожаров, а в течение нескольких последних дней - от дождей, накрыли пылевые бури.

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