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Более 70 стран представляют свою продукцию на «Зеленой неделе» в Берлине

17.01.2020 / 09:08
Нынешняя аграрная выставка «Зеленая неделя», которая проводится в 85-й раз, побила рекорд по количеству участников.

Данные обнародовали на церемонии открытия выставки 16 января вечером.

«Более 1800 экспонентов из 72 стран принимают участие в выставке», - сообщил исполнительный директор выставочного центра Messe Berlin Кристиан Гьоке.

За 94-летнюю историю проведения экспо это наибольшее количество. В прошлом году было 1750 экспонентов из 61 страны.

Украина в этом году не имеет своего национального павильона. Впрочем, делегация в составе заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торгового представителя Украины Тараса Качки и заместителя министра Тараса Высоцкого участвует в 12 Всемирном форуме продовольствия и сельского хозяйства (GFFA - 2020), который проходит на полях экспо и других мероприятиях с участием руководителей аграрных ведомств более 70 стран. Всего в рамках выставки пройдет более 300 разных конференций, форумов, дискуссий и прочее.

Акцентом выставки в этом году являются климатические изменения, их влияние на сельское хозяйство и развитие экологической агропромышленности. Свой информационный стенд организовало движение Fridays for Future.

«Gruеne Woche» - крупнейшая профильная выставка в мире. Она берет свое начало с 1926 года.

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выставка, Берлин, Зеленая неделя
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