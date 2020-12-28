Сильный ветер во Франции и наводнение в Британии: шторм "Белла" бушует в Европе

Об этом 27 декабря сообщает бельгийское издание VRT.

«Дождь и сильные порывы ветра - шторм Bella буквально смыл побережья во Фландрии и встряхнул всю страну с запада к востоку. Порывы ветра иногда достигали скорости в 120 км в час. По оценке ученых, непогода и снегопады в Арденнах, сопровождающиеся сильным ветром, приводят к образованию многослойных снежных заносов и могут привести к росту риска схода снежных лавин», - говорится в публикации.

В Бельгии сильный ветер вызвал частые вызовы пожарных для расчистки путепроводов от веток и в нескольких случаях - от поваленных деревьев, но обошлось без масштабных разрушений и без пострадавших.

В провинциях Льеж, Намюр и Люксембург объявлен «оранжевый» уровень опасности. В Нидерландах шторм привел к объявление желтого уровня опасности в связи с погодными условиями. Синоптики предупреждают о вероятности гололеда на автомобильных дорогах и об осложнении движения.

По сообщениям прессы, другой ситуация является в Великобритании, где шторм Bella вызвал масштабные наводнения и эвакуацию населения.

Сильный ветер остановил паромное сообщение между британским Дувром (Dover) и французским Кале (Calais).

По сообщению канала FRANCE 24 на северо-западе Франции тысячи домов остались без электричества - более 6000 домохозяйств в Нормандии и около 4000 домов - в Бретани.

По сообщению британской газеты The Guardian, сильный ветер и удары волн вызвали проблемы на побережье страны, штормовое предупреждение и угроза наводнения были объявлены на большой территории от Корнуоллу (Cornwall) к Кенту. Несколько рек вследствие значительных осадков в стране вышли из берегов, что привело к необходимости эвакуации населения из затопленных районов.

Частичное прерывание потерпело также железнодорожное движение, в том числе на одной из центральных магистралей Лондона, после подтопления железнодорожного полотна или в результате падения на рельсы деревьев, которые были повалены сильным ветром.

По предварительным сообщениям, удар стихии по Британии обошелся без жертв, хотя нанес значительный экономический ущерб.

В городе Хов в графстве Сассекс дерево упало на Роллс-ройс стоимостью 363 тысячи фунтов. Около 21 тысяч домохозяйств остались без электричества, сотни домов были подтоплены.

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