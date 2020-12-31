В Одессе автомобиль протаранил McDonald's: есть пострадавшие

Об этом сообщает 30 декабря издание "Думская".

Отмечается, что авто снесло ограждение ресторана и повредило столы и сиденья на площадке.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка, её доставили в больницу.

Медицинская помощь понадобилась и водителю автомобиля, его тоже госпитализировали.

На месте работала полиция. Обстоятельства ДТП выясняются.

Источник