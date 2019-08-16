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Нападение на судью Запорожана: как опозорилась одесская полиция

16.08.2019 / 08:00
Одним из полицейских оказался инспектор отдела розыска ДТП УПП в Одесской области Николай Русов

Одесская полиция оказалась замешана в скандал с давлением на судью. На днях в СМИ появилось видео, на котором одесские полицейские пытаются задержать судью Пятого апелляционного административного суда Одессы Дмитрия Запорожана. Видео было снято еще в мае, однако его опубликовали только сейчас.

Как выяснили журналисты издания «Апостроф», полицейские приехали к дому Дмитрия Запорожана, чтобы отвезти его в областное отделение и принудить к даче "нужных" показаний относительно январского ДТП, виновником которого он якобы был.

Так, по версии следствия, Запорожан за рулем Mercedes ML250 повредил припаркованный во дворе на Французском бульваре Nissan и скрылся с места происшествия. Со своей стороны, Дмитрий Запорожан заявил, что ДТП фейковое- его выдумали для шантажа и вымогательства.

Как выяснили журналисты, с января группа неизвестных вымогает от судьи оплатить "долг" за ДТП, произошедшее 25 января 2019 года. Причем составленная по собственному усмотрению калькуляция варьировалась от 1,5 до 5 тысяч долларов. Отказавшись платить, судья начал получать телефонные звонки с угрозами. Дело дошло до того, что к своей афере мошенники привлекли полицейских, которые силой пытались захватить судью.

"Блокировали машину жены, так сильно хлопнули дверью, что едва не повредили ноги сыну, который попытался выйти. Фактически меня пытались отвезти в неизвестном направлении и, учитывая, что раньше я получал угрозы физической расправы за непогашение несуществующего долга, я засомневался, что передо мной сотрудники полиции. Я испугался за детей, бывшую жену и самого себя", - рассказал Дмитрий Запорожан о попытке своего задержания.

Одним из полицейских оказался инспектор отдела розыска ДТП УПП в Одесской области Николай Русов. По заявлению судьи прокуратура открыла против него уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса. В том числе за вымогательство по предварительному сговору с использованием служебного положения, покушение на незаконное задержание и незаконный привод, превышение власти и должностных полномочий, угрозу нанесения тяжелых телесных повреждений.

полиция, Одесса, ДТП, Запорожан, Русов
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