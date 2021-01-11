В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек

На побережье Японии обрушились снегопады. В результате стихии погибли восемь человек, пострадали более 270.

Об этом сообщает NHK. Из-за сильного снега на дорогах образовались заторы, отменены более 500 авиарейсов. К ликвидации последствий привлечены отряды Сил самообороны страны. Больше всего пострадали префектуры Ниигата, Тояма, Исикава, Фукуи и Гифу. Жителям этий областей рекомендуется оставаться дома. Источник