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В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек

11.01.2021 / 09:55
В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек
На побережье Японии обрушились снегопады. В результате стихии погибли восемь человек, пострадали более 270.

Об этом сообщает NHK.

Из-за сильного снега на дорогах образовались заторы, отменены более 500 авиарейсов.

К ликвидации последствий привлечены отряды Сил самообороны страны.

Больше всего пострадали префектуры Ниигата, Тояма, Исикава, Фукуи и Гифу. Жителям этий областей рекомендуется оставаться дома.

Источник

снегопад, жертвы, Япония
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