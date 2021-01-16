В Одессе произошел пожар в частной гостинице: есть погибший

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Пожар охватил площадь в 1500 квадратных метров. Пылала вся крыша здания.

На месте находились две бригады скорой помощи. Издание сообщает, что во время пожара пострадал как минимум один человек. Его вывели из горящего отеля, медики оказалит ему первую помощь.

Один человек погиб.

Тушение пожара было осложнено двумя факторами. Во-первых, дом находится в глубине плотной застройки. Пожарные заливали огонь с автовышки, которую подняли на Посмитного. Во-вторых, пожарным было трудно работать из-за низкой температуры. Брызги моментально замерзают на их костюмах.

В патрульной полиции сообщили, что на время тушения пожара проезд по Посмитного между Аркадийским и Клубничным переулками был перекрыт.

На месте ЧП работали 65 спасателей и 12 спецмашин.

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