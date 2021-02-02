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Под ОАСК прошла акция в поддержку нового украинского правописания

02.02.2021 / 06:19
Под ОАСК прошла акция в поддержку нового украинского правописания
Под Окружным административным судом города Киева (ОАСК) прошла акция протеста «Проект: Правописанию-2019 - быть!» против решения ОАСК от 28 января 2021 года, которым была отменена новая украинская редакция правописания.

В акции приняли участие около 50 человек.

Акция в защиту нового украинского правописания под ОАСК / Фото: Олег Давыденко. Укринформ
«Мы должны отстоять это право - пользоваться новой системой правописания», - отметила преподаватель Национального университета «Киево-Могилянская академия» Мария Заринова.

Другие участники мероприятия отметили, что «отстоять язык - значит отстоять идентичность; мы отстояли его под Верховной Радой, теперь отстаиваем его здесь».

Среди участников мероприятия были также представители Движения сопротивления капитуляции, студенты других вузов, в частности из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и др.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: «А можно отменить Ирода в мантиях?», «ОАСК/логика 1: 0», «Траектория, объект, субъект, проект - языковая норма», «Позор ОАСК; Редакции Правописания 2019-го - быть!», «Сегодня ОАСК отменил правописание - 2019; завтра - ОАСК отменил теорему Виета», «В ОАСК сидят Индюки без ЧестИ и достоИнства»,«Защитим украинский язык», «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Лина Костенко)», «Правописанию - 2019 быть!», «Лингвоцид».

Также протестующие скандировали «Новому правописанию - быть!».

Активисты во время акции читали стихи, в частности украинского поэта Ивана Малковича «Напучування», Екатерины Калитко «Ось тобі, жінко, мова. Стріляй з неї» и другие.

 

Источник

протест, правописание, ОАСК
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