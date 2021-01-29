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ОАСК отменил новую редакцию "правопысу" – адвокат

29.01.2021 / 10:55
Окружной административный суд Киева отменил постановление Кабинета министров, которым была одобрена новая редакция "Українського правопису".

Об єтом сообщил адвокат Дмитрий Ильченко и Prosud в Facebook

По данным Prosud, истцами выступили ученица 7 класса из Херсона, которую представляет адвокат Дмитрий Ильченко, и ОО "Правовое государство", которую возглавляет адвокат Ростислав Кравец. Кравец фигурирует на пленках из кабинета главы ОАСК Павла Вовка, где его ОО используют для подачи исков и заявлений, в которых заинтересован сам Волк.

Кабинет министров одобрил новую редакцию правописания на украинском 22 мая 2019 года. Она вступила в силу 3 июня того года.

Ильченко, который подавал иск на это решение 5 июня 2019 года по инициативе школьницы Юлии Пиргас, заявил, что Окружной админсуд Киева отменил правительственное постановление о "новом правописании" в украинском языке.

Прямая речь Ильченко: "Только что Окружной административный суд города Киева удовлетворил наш иск и отменил постановление КМУ о так называемом "новом правопысе". Напоминаю, это то самое правописание, в котором вводят "павзу", "Атени", "проєкт" и Марта вместо Марфы.

Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией.

Также при рассмотрении выяснилось, что "языковая комиссия" имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством. То есть в наше правописание вносились изменения, фактически, на коленях.

Решение вступает в силу после его апелляционного пересмотра – если КМУ подаст апелляцию.

Напоминаю, что иск был направлен на защиту украинского языка от его искажения в пользу региональных диалектов".

Справка: Новая редакция "Украинского правописания" ("Українського правопису") была опубликована на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук 3 июня 2019 года – с тех пор ее рекомендуется применять в устной речи и на письме.

Согласно новациям, нормой стало говорить и писать "проєкт" и "траєкторія", однако "Афіни" могли использоваться на равных со словом "Атени", так же как "Марфа" и "Марта". Среди прочего, украинцам расширили возможности применения феминитивов, а также заставили писать без дефиса такие слова, как "експрезидент" и "віцепрем'єр".

Источник

правописание, ОАСК
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