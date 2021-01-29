Решение суда об отмене постановления Кабмина о новой редакции украинского правописания будет обжаловано - Минюст

Как сообщает пресс-служба Минюста со ссылкой на слова заместителя министра юстиции Валерию Коломиец, Минюст считает указанное решение ОАСК незаконным и будет обжаловать его в апелляционной инстанции.

"На то, чтобы подать апелляцию, у правительства есть 30 дней", - сказано в сообщении на странице в Twitter.

Ранее Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал противоправным постановление правительства об изменениях в украинском правописании.

Как сообщалось, 22 мая 2019 г Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм. Кабмин также аннулировал п. 1 своего постановления от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня 2019г, с этого момента рекомендуется применять нормы и правила данной редакции.

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