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Украина заявила в ОБСЕ о готовности к обмену "всех на всех" без каких-либо условий

29.01.2021 / 11:47
Украина призывает российскую сторону разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами и готова продолжать этот процесс без каких-либо предварительных предпосылок в Нормандском и Минском форматах.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"Мы также призываем Россию разблокировать вопросы, прогресс в которых затормозился на многие месяцы только из-за отсутствия у Кремля политической воли, в частности, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие КПВВ в Золотом и Счастье", - отметил он.

Посол добавил, что Украина полностью поддерживает призыв спецпредставителя ОБСЕ продемонстрировать политическую волю для быстрого достижения договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц по принципу "всех на всех", начиная со "всех подтвержденных на всех подтвержденных".

"Украинская сторона готова продолжать этот процесс без каких-либо предварительных предпосылок в рамках установленных форматов, то есть "нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы", - заявил глава украинской миссии при ОБСЕ.

Как сообщалось, в декабре прошлого года вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина неоднократно подавала все необходимые списки, ожидая ответного шага со стороны России и поддерживаемых ею группировок. Но противоположная сторона списки по критериям, предложенным координатором специальной мониторинговой группы ОБСЕ Тони Фришем, так и не предоставила. Вследствие этого процесс заблокирован.

Одной из договоренностей саммита лидеров нормандского формата, состоявшегося 9 декабря 2019 года в Париже, был обмен "всех на всех".

Источник

обмен, ОБСЕ
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