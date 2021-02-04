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Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров

05.02.2021 / 05:56
Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров
В результате сильного взрыва недалеко от греческого города Касторья полностью разрушен трехэтажный отель.

Об этом сообщает Greek Reporter.

Звуки взрыва услышали в соседней Кастории, которая находится в 4 км от отеля. Также из-за инцидента в городе произошли кратковременные отключения электроэнергии.

По данным властей, ударная волна разбросала обломки в радиусе до 80 метров.

На место инцидента прибыли пожарные из Кастории. Полицейские оцепили территорию и заблокировали движение на главной магистрали, ведущей в город.

Причину взрыва пока официально не установили, однако власти заявили, что подозревают утечку газа.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Трехзвездочный отель Tsamis Hotel был построен в начале 1970-х годов и насчитывает 80 номеров. Его полностью отремонтировали в 2010 году.

Источник

взрыв, отель, Греция
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