Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров

Об этом сообщает Greek Reporter.

Звуки взрыва услышали в соседней Кастории, которая находится в 4 км от отеля. Также из-за инцидента в городе произошли кратковременные отключения электроэнергии.

По данным властей, ударная волна разбросала обломки в радиусе до 80 метров.

На место инцидента прибыли пожарные из Кастории. Полицейские оцепили территорию и заблокировали движение на главной магистрали, ведущей в город.

Причину взрыва пока официально не установили, однако власти заявили, что подозревают утечку газа.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Трехзвездочный отель Tsamis Hotel был построен в начале 1970-х годов и насчитывает 80 номеров. Его полностью отремонтировали в 2010 году.

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