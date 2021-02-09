Километровые пробки и отмененные авиарейсы: на Германию налетел зимний шторм

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17:56
Количество вакцинаций от COVID-19 в мире превысило количество заражений
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17:19
РФ ведет информационную кампанию против американских вакцин – NYT
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16:58
Экология: уровень мирового океана растет быстрее худших прогнозов
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15:46
Первая за 10 лет снежная буря в Нидерландах спровоцировала транспортный коллапс
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14:43
Австралию с февраля охватили лесные пожары. Пламя бушует возле крупнейшего города
- 17:56
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Строительство "Северного потока-2" возобновили
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10:45
Франция выступает против санкций в отношении "Северного потока-2" – Меркель
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15:23
Рада приняла закон о дистанционной работе: что он предусматривает
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14:21
Рада ввела компенсации за несвоевременную выплату зарплат, пенсий и соцпособий
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11:15
Минэкономики Украины оценивает спад ВВП в 2020г в 4,2% и рост в 2021г в 4,8%
- 16:17
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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06:00
В Украину экстрадировали из Дании главаря банды наркодельцов
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05:53
В Нидерландах снова митингуют против карантинных ограничений, есть задержанные
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06:00
Снегопад в Киеве: на дороги вывели 359 единиц техники
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06:12
Одесскую область засыпало снегом, 53 населенных пункта - без света
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06:10
В Киеве сильный ветер поломал ветки и повалил деревья в парках
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06:19
Под ОАСК прошла акция в поддержку нового украинского правописания
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08:21
В Одессе произошел пожар в частной гостинице: есть погибший
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09:55
В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек
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06:37
В Одессе автомобиль протаранил McDonald's: есть пострадавшие
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08:21
Сильный ветер во Франции и наводнение в Британии: шторм "Белла" бушует в Европе
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