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Километровые пробки и отмененные авиарейсы: на Германию налетел зимний шторм

09.02.2021 / 06:45
Километровые пробки и отмененные авиарейсы: на Германию налетел зимний шторм
Мощный шторм стал причиной настоящего транспортного коллапса во многих регионах Германии.

Зимний шторм пришел на север и в центр Германии в воскресенье, 7 февраля, а в понедельник охватил также южные регионы. Больше всего пострадали земли Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия, регион Нижнего Рейна - за несколько часов там выпало от 20 до 40 см снега. Сила ветра на побережье Северного моря достигала 97 км/ч.

Во многих районах не курсируют поезда междугородного сообщения, а также частично городской транспорт (в Лейпциге, например, в понедельник не ходил ни один из видов общественного транспорта). Несколько аэропортов, в частности в Дортмунде, вынуждены были приостановить прием и отправку самолетов.

Дождь при температуре минус 10 и ниже превращал дорожное покрытие в каток. На десятках трасс, включая автобаны федерального значения, образовались заторы. К примеру, на трассе А4, которая проходит мимо Дрездена, тысячи фур около 5 часов стояли в почти 70-километровой пробке. На многих автобанах дорожные службы просто не могли проехать к местам аварий и расчистить дороги - спецтехника застряла вместе с другими автомобилями.

В помощь людям пришли почти 700 человек из Организации технической помощи (THW), которые выполняли разные задачи - от откапывания автомобилей до доставки еды в места временного размещения бездомных.

Служба погоды (DWD) прогнозирует, что полярный воздух продержится в стране ориентировочно до конца недели, хотя снегопады будут уже не такими интенсивными, поэтому перебои движения транспорта будут наблюдаться еще некоторое время.

Источник

пробки, шторм, Германия
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